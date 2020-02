Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Betrunken in Acker gefahren

Horb am Neckar (ots)

Ein LKW-Fahrer war am Sonntagabend auf der Kreisstraße 4779 zwischen Altheim und Rexinger Kapelle unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und fuhr sich im angrenzenden Acker fest.

Gegen 19:15 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass ein LKW in der Erde feststecken würde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten nahmen diese Alkoholgeruch und Gleichgewichtsstörungen beim Fahrzeugführer wahr. Der 33-Jährigen LKW-Lenker hatte bei einem Atemalkoholtest rund 1,9 Promille, so dass er eine Blutprobe abgeben musste und nun mit einem Strafverfahren rechnen muss. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An einem Leitpfosten entstand ein Sachschaden von 50 Euro.

