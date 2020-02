Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) - Pfälzerstraße - Unfallflucht: nach Rangiermanöver einfach wegefahren

Pforzheim (ots)

Eine 22jährige Frau fuhr mit ihrem blauen Golf auf der Pfälzerstraße in Richtung Güterstraße. An einer Engstelle auf Höhe Nr. 5 rangierte ein weißer Transporter. Zunächst hielt die Golf-Fahrerin an. Als der Fahrer des Transporters signalisierte, sie könne vorbeifahren, fuhr die Frau los. Bei der Vorbeifahrt kam es dann aber zum Unfall. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der weiße Transporter davon. Zeugen die Hinweise auf den weißen Transporter und dessen Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Pforzheim, Tel. 07231 186-4100, in Verbindung zu setzen.

