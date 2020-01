Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Unfallflüchtiger hinterlässt Sachschaden auf Parkplatz

Wildberg (ots)

Auf einem Parkplatz einer Bank an der Talstraße hat am Donnerstagvormittag ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten Auto einen Schaden hinterlassen und sich unerlaubt aus dem Staub gemacht. Die geschädigte Fahrzeugbesitzerin hatte ihren Golf gegen 10.45 Uhr abgestellt und musste nach einer etwa einstündigen Abwesenheit einen Unfallschaden an ihrer linken Fahrzeugseite feststellen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter 07452/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell