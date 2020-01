Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Firma

Pforzheim (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt in eine Firma im Erlenweg. Die Täter konnten Bargeld in Höhe von über 500 Euro erbeuten. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Unbekannten konnten nicht erlangt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell