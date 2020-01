Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alarmanlage verhindert Einbruch

Pforzheim (ots)

Einen Einbruch verhinderte eine Alarmanlage in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Kaulbachstraße, als Unbekannte versuchten in eine Firma einzubrechen. Die Unbekannten versuchten in den Hinterhof durch das Öffnen eines Rolltors zu gelangen. Da bereits hier ein Alarm ausgelöst worden war, flüchteten die Täter.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

