Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unbekannte entwenden kompletten Zigarettenautomaten

Remchingen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte in Remchingen-Singen einen kompletten Zigarettenautomaten entwendet.

Wohl gegen 3:00 Uhr hebelten die Täter den Automaten mit offenbar brachialer Gewalt von der Wand eines Gebäudes in der Marktstraße ab. Danach brachten ihn die Diebe in das Feld- und Waldgebiet im Bereich der Bärenhütte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Automat dort aufgebrochen und die darin befindlichen Zigaretten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zeugen darum, sich unter 07082 79120 zu melden.

