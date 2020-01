POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach sowie der Polizeipräsidien Pforzheim und Heilbronn

Polizeipräsidium Pforzheim

- Nachmeldung zur Pressemeldung vom 29.01.2020, 15:00 Uhr: Untersuchungshaft gegen mutmaßlichen Kontoeröffnungsbetrüger angeordnet -

Gegen den mutmaßlichen Kontoeröffnungsbetrüger, den Polizeibeamte am Mittwoch in Pforzheim festgenommen haben, wurde am Donnerstag Untersuchungshaft angeordnet.

Der mittlerweile als 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz identifizierte Tatverdächtige kommt nach aktuellem Stand der Ermittlungen bundesweit für weitere gleichgelagerte Fälle, unter anderem im Bereich Tauberbischofsheim als Täter in Betracht. In diesem Zusammenhang wurde er am Donnerstag beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt, welches auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach Haftbefehl erließ.

Vor seiner Festnahme am Mittwoch hatte sich der 32-Jährige gegenüber den Polizeibeamten mit einem offensichtlich gefälschten Ausweis und falschem Namen ausgewiesen.

