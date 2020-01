Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Huchenfeld - Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Pforzheim-Huchenfeld (ots)

Am Mittwochabend wurden bei einem Unfall in Pforzheim-Huchenfeld zwei Personen leicht verletzt. Eine 66-Jährige befuhr gegen 22.00 Uhr die Huchenfelder Straße / Landesstraße 574 und kollidierte dort mit einem bevorrechtigten 20-jährigen Citroen-Fahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr sie mit ihrem Audi vom Parkplatz einer Landgaststätte auf die Landstraße ein und es kam mit dem von Pforzheim in Richtung Huchenfeld fahrenden Citroen zum Zusammenstoß. Trotz einer starken Bremsung konnte der Lenker des Citroens den Unfall nicht verhindern. Er wurde wie seine 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt und beide kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro.

