Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Widerstand bei Festnahme: Mutmaßlicher Kontoeröffnungsbetrüger geschnappt

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmittag ist der Pforzheimer Polizei ein mutmaßlicher Kontoeröffnungsbetrüger ins Netz gegangen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte ein etwa 30-Jähriger, dessen Identität bisher noch nicht geklärt werden konnte, gegen 12:30 Uhr in einer Bank in der Pforzheimer Innenstadt ein Konto eröffnen wollen. Dabei erweckte er das Misstrauen der Mitarbeiter. Die deshalb hinzugerufene Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord wollte den Verdächtigen daraufhin zur Klärung seiner Identität auf die Dienststelle mitnehmen. Als die Beamten mit ihm die Bank bereits verlassen hatten, ergriff der Verdächtige jedoch die Flucht und rannte weg. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß gelang es den Einsatzkräften jedoch, den Flüchtigen in einer Apotheke zu stellen. Dieser wehrte sich allerdings massiv gegen seine Festnahme und musste durch die Beamten überwältigt werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte mehrere Tausend Euro Bargeld, dessen Herkunft noch geklärt werden muss, sowie zweierlei Ausweise auf. Durch die Widerstandshandlungen des Verdächtigen wurden zwei Beamte leicht verletzt. Der Tatverdächtige befindet sich aktuell auf dem Polizeirevier Pforzheim-Nord. Die Ermittlungen dauern an.

