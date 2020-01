Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - 40-Jährige vermisst

Bad Wildbad (ots)

Sarah A. ist in einer Pflegeeinrichtung in Bad Wildbad untergebracht und kehrte am Sonntagabend nicht von einem geplanten Wochenendausgang zurück.

Sie wurde zuletzt gesehen, als sie am Freitag, den 24.01.2020 gegen 12:50 Uhr die Einrichtung verlies und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: 40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, dicke Statur, lange, wellige dunkelbraune Haare, gebückte Haltung, benutzt einen Rollator

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie Jeans und eine rote Winterjacke. Eventuell hatte sie einen Rucksack dabei.

Sie ist zwingend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und könnte sich deshalb in einer hilflosen Lage befinden.

Hier geht's zur Online-Fahndung:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-wildbad-vermisstenfall

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Pforzheim, Tel. 07231 186-4444, entgegen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell