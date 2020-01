Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter Lkw-Fahrer hinterlässt Sachschaden

Pforzheim (ots)

Bei einem Fahrstreifenwechsel hat am Dienstagmorgen ein Lkw einen Fiat gestreift und einen Sachschaden von 3.000 Euro hinterlassen. Eine 55 Jahre alte Fiat-Fahrerin befuhr um 06.30 Uhr die Calwer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Der nicht näher zu beschreibende Lkw fuhr auf dem linken Fahrstreifen am Fiat vorbei und wechselte nach rechts. Hierbei streifte der Lkw den Fiat, wobei der Lkw ohne Reaktion zu zeigen in Richtung Dillweißenstein weiterfuhr. Die geschockte Pkw-Lenkerin zeigte den Vorfall erst später bei der Polizei an. Konkrete Hinweise auf das Verursacherfahrzeug liegen nicht vor. Möglicherweise wurde der Zusammenstoß vom Fahrer gar nicht bemerkt. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231/186-3111 in Verbindung zu setzen.

