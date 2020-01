Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach, Remchingen - Mehrere hundert Liter Diesel abgezapft

Kämpfelbach (ots)

Über 400 Liter Diesel haben Unbekannte von Montag auf Dienstag sowohl in Remchingen als auch auf dem Autobahnparkplatz der A 8 bei Kämpfelbach abgepumpt. Die unbekannten Täter haben dabei einen Geräteschuppen an der B 10 zwischen dem Sperlingshof und Wilferdingen aufgebrochen und aus zwei Traktoren rund 130 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Zudem machten sich Unbekannte an einer Sattelzugmaschine zu schaffen, die auf dem Parkplatz der A 8, Höhe Kämpfelbach abgestellt war. Hier wurden auf bislang noch nicht geklärte Weise rund 300 Liter Diesel entwendet. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich bitte an die nächstgelegene Polizeidienststelle.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell