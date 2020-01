Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kind von Auto angefahren

Pforzheim (ots)

Glück im Unglück hatte am frühen Dienstagmorgen ein 12-jähriger Junge auf dem Weg zur Schule. Gegen 7.10 Uhr rannte der Junge die Heinrich-Wieland-Allee in Richtung Bushaltestelle an der Hohenzollernstraße entlang, um dort die Straße zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 44 Jahre alter Toyotafahrer die Heinrich-Wieland-Allee in dieselbe Richtung, um nach links auf die Hohenzollernstraße einzubiegen. Vermutlich ohne auf die rote Ampel oder den Fahrzeugverkehr zu achten, rannte der Junge über die Hohenzollernstraße und wurde hierbei durch den bei Grünlicht fahrenden Toyota erfasst. Zeugen verständigten daraufhin sofort Polizei und Rettungsdienst. Der Junge, welcher glücklicherweise unverletzt blieb, wurde in die Obhut seines Vaters übergeben. An dem beteiligten Fahrzeug entstand kein Schaden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell