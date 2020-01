Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall im Kreuzungsbereich

Pforzheim (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten Pkw ereignete sich am Montagvormittag in der Pforzheimer Nordstadt. Um 10.45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Daimler-Fahrer die Güterstraße und wollte nach links in die Christophallee abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden 37-jährigen Opel-Fahrers, weshalb es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß kam. Beide Personen blieben unverletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden mit einem Unfallschaden von insgesamt 8.000 Euro abgeschleppt.

