Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Hoher Schaden nach Einbruch in Vereinsheim

Kieselbronn (ots)

Zutritt verschafften sich unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden am Montag in ein Vereinsheim in der Jahnstraße und verursachten hohen Sachschaden.

Die Täter hebelten mehrere Türen auf und durchwühlten Schränke in mehreren Räumlichkeiten. Ein Zigarettenautomat wurde mit großem Kraftaufwand aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter Zigaretten und Bargeld entwenden.

Bereits am Montagmittag konnten Teile des Zigarettenautomaten im Bereich der Bahnholzstraße, Ecke Werner-Siemens-Straße aufgefunden und dieser Tat zugeordnet werden. Der Tatzeitraum wird von Montag 00.00 Uhr bis etwa 12.00 Uhr eingegrenzt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 EUR geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

