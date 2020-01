POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Polizeipräsidium Pforzheim

Während ein 40-jähriger Daimler-Benz-Fahrer am Samstagabend gegen 19.00 Uhr auf der Genossenschaftsstraße stadtauswärts fuhr, kam ihm ein anderes Fahrzeug entgegen. Aufgrund geparkter Autos war die Straße jedoch zu eng, als dass beide Fahrzeuge aneinander vorbeifahren konnten. Deshalb setzte der Daimler-Fahrer sein Fahrzeug ein paar Meter zurück und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Ohne sich um den hieran verursachten Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der 40-Jährige danach einfach weiter. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. In der Folge suchten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim den Unfallflüchtigen bei sich zuhause auf. Ein dabei mit ihm durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von weit über einem Promille. Der 40-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

