POL-Pforzheim: (CW) Egenhausen - Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Egenhausen (ots)

Eine leicht verletzte Person und etwa 10.000 Euro Gesamtsachschaden waren am Samstagvormittag die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Egenhausen. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Pfalzgrafenweiler. Gleichzeitig wollte eine 33-jährige Audifahrerin von der Kirchgasse nach links in die Hauptstraße einbiegen. Der Lkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden Audifahrerin, versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Die 33-Jährige erlitt durch den Unfall Prellungen am linken Arm.

