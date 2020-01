Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrunkene Frau fährt Schlangenlinien- Zeugenaufruf nach möglichen Geschädigten

Freudenstadt (ots)

Mit über 1,6 Promille befuhr am Samstag eine Fahrzeugführerin die Lauterbadstraße in Freudenstadt. Aufgrund der von einem Zeugen beobachteten Fahrweise in Schlangenlinien wurde die Polizei verständigt.

Ein aufmerksamer Fahrzeugführer bemerkte, gegen 19.30 Uhr, die unsichere Fahrweise der 37-Jährigen und fuhr ihr hinterher, bis diese letztlich aus ihrem Fahrzeug ausstieg. Aufgrund der Personenbeschreibung des Zeugen, konnte die Frau schnell ausfindig gemacht werden. Sie musste ihren Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben.

In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen oder auch Geschädigte gesucht, die möglicherweise durch die Fahrweise der Fahrzeugführerin gefährdet oder geschädigt wurden. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/536-0 entgegen.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell