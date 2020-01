Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Beim Rückwärtsfahren Unfall verursacht

Nagold (ots)

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Iselshausen an der Kreuzung Untere Mühlstraße/ Schwandorfer Straße. Ein 56 Jahre alter Daimlerfahrer wollte gegen 16:30 Uhr von der Unteren Mühlstraße nach rechts auf die Schwandorfer Straße einbiegen. Aufgrund von Fahrzeugverkehr auf der Schwandorfer Straße musste der 56-Jährige seinen Wagen ein Stück rückwärtsfahren und kollidierte hierbei mit dem hinter ihm stehenden VW Golf eines 34-Jährigen. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell