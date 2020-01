Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Zwei Fahrzeugführer wurden am Freitagmorgen beim Kirschenpfad in Pforzheim bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 07.20 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Golf-Fahrer den Kirschenpfad vom Heuweg kommend in Fahrtrichtung Wurmberger Straße. An der Kreuzung Kirchenpfad/Wurmberger Straße beabsichtigte der 36-Jährige nach links abzubiegen. Hier missachtete er den Vorrang der vorfahrtsberechtigten, aus Richtung Wurmberg kommenden, 45 Jahre alten, Citroen-Fahrerin, sodass es zur Kollision kam. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden beide Pkw-Lenker leicht verletzt und durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht weiter fahrbereit und wurden mit einem Gesamtunfallschaden von 13.000 Euro abgeschleppt.

