Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Vom eigenen Anhänger überholt

Mühlacker (ots)

Nicht schlecht staunte am Donnerstagmittag bestimmt der Fahrer eines Lkws, als er an der Kreuzung Großglattbacher Weg zur Pinacher Straße von seinem eigenen Anhänger überholt wurde. Der 41 Jahre alte Lkw-Fahrer fuhr gegen 14:45 Uhr mit seinem Gespann den Großglattbacher Weg in Richtung Pinacher Straße, als er an dortiger Kreuzung verkehrsbedingt halten musste. Der unsachgemäß angekoppelte Anhänger löste sich von dem Zugfahrzeug und rollte eigenmächtig, ohne auf die Vorfahrt der anderen Verkehrsteilnehmer zu achten, an der Zugmaschine vorbei auf die Pinacher Straße. Dort stieß er dann mit einem Opel zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An dem Opel entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro.

