Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Freudenstadt (ots)

Am Donnerstag fuhr bei einem Ausweichmanöver ein 68-jähriger Pkw-Fahrer gegen ein geparktes Fahrzeug. Der VW-Fahrer war gegen 16 Uhr auf der Landhausstraße in Fahrtrichtung Turnhallestraße unterwegs. Eigentlich beabsichtigte er an dem geparkten Ford vorbeizufahren, erkannte aber zu spät ein entgegenkommendes Fahrzeug, weshalb er nach rechts zog. Dabei kollidierte er mit dem geparkten Ford-Kombi, an welchem ein Schaden von rund 7.000 Euro entstand. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

