Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bei Rotlicht über Ampel gelaufen und von Pkw angefahren

Pforzheim (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde am Donnerstag ein Fußgänger, der das Rotlicht einer Fußgängerampel missachtete. Der 29-jährige Mann rannte um kurz vor 17 Uhr über die Goethestraße und missachtete das für ihn geltende Rotlicht der Fußgängerfurt. Ein in diesem Moment auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Berliner Straße fahrender 57-Jähriger konnte mit seinem Nissan nicht mehr rechtzeitig ausweichen, weshalb er den Mann mit seiner rechten Front erfasste. Der Fußgänger wurde mit nur leichten Verletzungen vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro.

Frank Otruba, Pressestelle

