Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) BAB 8 bei Heimsheim - Abgebrochenes Überholmanöver führt zum Unfall

Heimsheim (ots)

Der 24 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters beabsichtigte am Donnerstagabend um 18:27 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Autobahnanschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd, einen vorausfahrenden Kleintransporter zu überholen. Beide waren kurz nach der Anschlussstelle Heimsheim auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs. Als der 24-Jährige zum Überholen ansetzte und auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, erkannte er ein Fahrzeug, das sich von hinten mit höherer Geschwindigkeit näherte. Er zog seinen Citroen Jumper daraufhin wieder nach rechts, zurück auf den mittleren Fahrstreifen und kollidierte in der Folge mit dem vorausfahrenden Transporter, einem DB Sprinter. Sein Fahrzeug schleuderte, beschädigte einen Fiat 500 L und kippte schließlich auf die Seite. Glücklicherweise blieben alle drei Fahrer der verunfallten Fahrzeuge unverletzt. Der verursachte Gesamtschaden beträgt rund 70.000 Euro. Aufgrund des großen Trümmerfelds, das sich über rund 150 Meter erstreckte, musste die BAB 8 für rund 90 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Karlsruhe wurde an der Anschlussstelle Heimsheim ausgeleitet. Es kam zu einer Staubildung von rund sieben Kilometern. Die Feuerwehren aus Pforzheim und Heimsheim waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz - die Autobahnmeisterei Ludwigsburg war bis um 21:20 Uhr mit der Fahrbahnreinigung beschäftigt - danach konnten alle drei Fahrstreifen wieder für den Verkehr in Richtung Karlsruhe freigegeben werden. Die Autobahnpolizei Pforzheim hat die Sachbearbeitung des Unfalls übernommen.

