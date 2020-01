Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Unbekannter entwendet Elektrofahrrad

Althengstett (ots)

Bereits von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter in Althengstett ein Elektrofahrrad gestohlen, welches an einem Fahrradständer vor einem Ladengeschäft in der Straße "Im Unteren Ried" abgestellt war.

Zwischen 19:00 Uhr am Montag und 16:00 Uhr am Folgetag knackte der Täter das Schloss des schwarzen Elektrofahrrads der Marke Stevens und entwendete es anschließend. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen darum, sich unter 07051 1613511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell