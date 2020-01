Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall auf Parkplatz

Calw (ots)

Ein alkoholisierter 73-jähriger Mann bestieg am Mittwochmittag sein in der Liebenzeller Straße bei einem Lebensmittelgeschäft geparktes Fahrzeug. Gegen 14.45 Uhr fuhr er mit seinem Renault los und beschädigte im Seitenbereich einen Mercedes, welcher sich ebenfalls auf dem Parkplatz befand. Der am Mercedes entstandene Sachschaden wurde auf rund 3000 Euro beziffert. Am Renault entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Da der Unfallverursacher im Beisein der Polizei offensichtliche Ausfallerscheinungen zeigte, musste er eine Blutprobe abgeben und es erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Personen kamen nicht zu Schaden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell