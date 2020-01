Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Langfinger greift Seniorin in den Rucksack

Pforzheim (ots)

Einen hohen Bargeldbetrag hat ein dreister Dieb am Montag von einer 88-jährigen Seniorin in Pforzheim erbeutet.

Die Seniorin hob bei ihrer Hausbank am Nachmittag im Bereich des Leopoldplatzes Geld ab und verstaute dieses lose in ihrem Rucksack. Anschließend begab sie sich zu Fuß in ein Gesundheitszentrum in der Habermehlstraße. Gegen 16:30 Uhr ging sie dann von dort aus über die Zerrenner- und Simmlerstraße bis zur Leopoldpassage in ein Einzelhandelsgeschäft. Dort angekommen bemerkte die Seniorin, dass ihr ein Unbekannter das Geld unbemerkt aus dem Rucksack gestohlen hatte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Dieb die 88-Jährige bereits in der Bank, im Gesundheitszentrum oder auf dem Fußweg ausspionierte.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-3311 zu melden.

Präventionshinweis: Die Polizei warnt vor Taschendieben. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Weitere Hinweise zum Thema Taschendiebstahl stellt die Polizei im Internet unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

zur Verfügung.

