Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Feuer in Lagerhalle

Nagold (ots)

Einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro hat ein Feuer verursacht, das am Dienstagmorgen in einer leerstehenden Lagerhalle in Nagold ausgebrochen war.

Wegen starker Rauchentwicklung eilten gegen 8.00 Uhr mehrere Einsatzkräfte des Polizeireviers Nagold sowie der Feuerwehr zu der Halle beim Bahnhof. Der Feuerwehr gelang es, den Brand, der im Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen war, rasch zu löschen. Ein Ausbreiten des Feuers innerhalb der Halle konnte dadurch verhindert werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand durch ein Feuer in einem Metalleimer entstanden sein, das aus noch unbekannter Ursache ausbrach. Offenbar hatte die starke Hitzeentwicklung in dem Eimer den hölzernen Boden entzündet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnten keine Personen angetroffen werden.

Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen darum, sich unter 07452 93050 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell