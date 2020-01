Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Unbekannte knacken Zigarettenautomaten

Neulingen (ots)

Mit drei Säcken voller geklauter Zigaretten sind zwei Unbekannte am frühen Dienstagmorgen unerkannt geflüchtet, nachdem sie in Neulingen-Bauschlott einen Zigarettenautomaten geknackt hatten.

Gegen 00:45 Uhr machten sich die beiden Täter an dem Automaten zu schaffen, welcher an der Außenfassade eines Gasthofes in der Pforzheimer Straße angebracht ist. Dabei benutzten sie vermutlich einen Winkelschleifer, um den Automaten gewaltsam zu öffnen. Letztlich entwendeten die Unbekannten das darin befindliche Bargeld sowie eine größere Menge Zigaretten, die sie in drei blauen Müllsäcken verstauten. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-3211 zu melden.

