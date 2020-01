Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Jugendliche überfallen Frau auf Straße

Pforzheim (ots)

Bereits am Donnerstag-Abend wurde eine 62jährige Frau in Pforzheim-Büchenbronn Opfer eines Überfalls. Die Frau war gegen 17.45 Uhr alleine zu Fuß in der Dillweißensteiner- Straße unterwegs. Plötzlich näherten sich dem Opfer von hinten drei jugendliche Männer und sprühten ihr Reizgas ins Gesicht. Hierdurch war die 62jährige völlig überrascht und ließ ihre Handtasche zu Boden fallen. Die Täter flüchteten mit der Handtasche und dem Geldbeutel des Opfers zu Fuß die Dillweißensteiner-Straße entlang in Richtung Schulstraße. Die Polizei erfuhr erst in den darauffolgenden Tagen von dem Überfall. Bei den Tätern handelte es sich um junge Männer mit dunklen Haaren, sie waren südländischer Herkunft.

Zeugen werden geben, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231-186-4444, in Verbindung zu setzen.

Andreas Stäble, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell