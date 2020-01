Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Radfahrer stürzt schwer - mit RTW in Klinik

Pfalzgrafenweiler (ots)

Schwer verletzt wurde am Freitagabend ein 16-Jähriger, als er mit seinem Elektrofahrrad mit einem Auto zusammenstieß. Der Jugendliche befuhr gegen 23.30 Uhr die Dieselstraße auf einem Radweg. An einer Fußgängerfurt missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen VW-Fahrers. Hierbei stieß der 16-Jährige mit dem Auto zusammen und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Nach einer Erstversorgung durch das DRK musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da der Radfahrer beim Unfall alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell