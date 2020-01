Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - E-Bike-Fahrerin nach Unfall mit Pkw verletzt

Freudenstadt (ots)

Stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste am Sonntagabend eine 63 Jahre alte Fahrerin eines Elektrofahrrads, nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Eine 50-jährige BMW-Fahrerin beabsichtigte gegen 19.45 Uhr von der Bleicherstraße kommend nach links in die Stuttgarter Straße stadtauswärts einzufahren. Hierbei übersah sie nach bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei die von links auf dem Radstreifen heranfahrende vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Diese wurde durch den Pkw erfasst, stürzte dabei zu Boden und wurde in der Folge mit Frakturen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

