POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker-Enzberg: Einbruch in Metallverarbeitungsbetrieb

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Kanalstraße ein. Nachdem sie in das Firmengebäude gelangt waren, öffneten sie ein Hallentor und fuhren mit einem Transportfahrzeug in die Firma ein. Dort beluden sie das Fahrzeug mit mehreren Paletten und Transportboxen, in denen sich Bronze-Buchsen befanden. Weiterhin entwendeten die Täter die Kennzeichen eines vor dem Firmengebäude abgestellten Lkw. Im Anschluss verließen die Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Wert des entwendeten Metalls wird auf mindestens 7000 Euro beziffert. Zeugen die möglicherweise Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter 07041-9693-0 zu melden.

