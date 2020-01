Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 10-Jährige nach Auffahrunfall leicht verletzt

Pforzheim (ots)

Leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr Am Hauptgüterbahnhof eine 10-jährige Mitfahrerin in einem Smart, nachdem sich ein Auffahrunfall ereignete. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem Smart infolge Unachtsamkeit auf den Pkw eines 36-jährigen Hyundai Fahrers auf, welcher verkehrsbedingt abbremsen musste.

Bei dem Auffahrunfall wurde die 10-jährige Mitfahrerin leicht verletzt, nachdem sie sich mit dem Kopf am auslösenden Airbag anschlug. Die 10-Jährige wurde durch eintreffende Rettungskräfte versorgt. Die Feuerwehr war vorsorglich alarmiert, da der Smart nach dem Unfall zu qualmen begann. Ein hinzukommender Passant hatte bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Batterie abgeklemmt und mit einem Feuerlöscher einen drohenden Brand verhindert.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 EUR geschätzt.

