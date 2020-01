Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Unbekannte entwenden kompletten Zigarettenautomaten

Altensteig (ots)

Bereits von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Altensteig einen kompletten Zigarettenautomaten entwendet.

Zwischen 0:30 Uhr am Sonntag und 13:30 Uhr am Folgetag hebelten die Täter den Automaten von der Außenwand des Prüfzentrums für Kraftfahrzeuge in der Gustav-Werner-Straße ab. Danach brachten ihn die Diebe in den Stadtwald im Bereich Neumühle. Dort wurde der Automat aufgebrochen und die darin befindlichen Zigaretten sowie Bargeld im Wert von insgesamt über 1.000 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen darum, sich unter 07452 93050 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

