POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Frau mit Rollator durch Bagger verletzt

Pforzheim (ots)

Am Freitagmorgen hat sich in Pforzheim ein Unfall ereignet, bei dem eine 68-jährige Fußgängerin mit Rollator leicht verletzt wurde.

Ein 55-jähriger Baggerfahrer war während seiner Arbeit in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße ein kleines Stück rückwärts gefahren. Dabei übersah er offensichtlich die 68-Jährige, die sich in diesem Moment mit ihrem Rollator hinter dem Bagger befand. Im weiteren Verlauf wurde der Rollator von dem Bagger überrollt und die Fußgängerin stürzte. Sie erlitt eine Schulterprellung und wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Rollator wurde totalbeschädigt.

