Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbrecher in Elektronikfachmarkt scheitern am Rolltor

Nagold (ots)

Am Donnerstagmorgen scheiterten mehre Täter beim Versuch, in einen Elektronikfachmarkt in der Haiterbacher Straße einzudringen.

Um 02.30 Uhr schlugen die Einbrecher die Scheibe im Vorraum des Elektronikfachmarkts ein. Ein Zeuge konnte beobachten, dass mindestens drei Personen in das Gebäude einstiegen. Im Anschluss versuchten die Täter vergeblich, mit verschiedenen Werkzeugen das Rolltor aufzuhebeln. Nach nur 90 Sekunden machten sich die Einbrecher wieder aus dem Staub. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Fahrzeugen blieb ohne Erfolg. Der Sachschaden am Rolltor beläuft sich auf 3.000 Euro.

Verdächtige Hinweise können dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452-93050, gemeldet werden.

Andreas Stäble, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell