POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim-Huchenfeld - Einbruch in Firma

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagfrüh in eine Firma in der Huchenfelder Hauptstraße ein. Die Unbekannten beschädigten ein Fensterglas und konnten so ins Innere der Firma gelangen. Aus den Räumlichkeiten erbeuteten sie unter anderem eine Registrierkasse mit Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf über 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 186-3311, in Verbindung zu setzen.

