POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbrüche in Sportheim und Schützenhaus

Horb am Neckar (ots)

Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch sowohl in das Sportheim, als auch in das Schützenhaus in Horb-Dettensee eingedrungen.

Die Täter warfen im Zeitraum zwischen 9:30 Uhr und 08:35 Uhr am Folgetag eine Glasscheibe des Sportheims im Fichtenwald ein und verschafften sich so Zugang. Innerhalb des Gebäudes durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Kisten mit Getränken im Wert von über 200 Euro. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Für den Abtransport der Getränkekisten müssen die Täter ein Fahrzeug benutzt haben.

Im selben Zeitraum wurde auch in das Schützenhaus eingebrochen, welches sich in unmittelbarer Nähe befindet. Dort schlugen die Einbrecher eine Scheibe ein, um ins Innere des Anwesens zu gelangen. Nachdem sie mehrere Hundert Euro Bargeld sowie ein Luftgewehr und vier Jugendbögen entwendet hatten, flüchteten die Täter unerkannt. Es entstanden hier ein Diebstahlsschaden von etwa 3.000 Euro sowie Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro.

Aufgrund der räumlichen Nähe beider Tatorte und der festgestellten Vorgehensweise liegt der Schluss nahe, dass es sich bei beiden Einbrüchen um denselben Täterkreis handelt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07451 960 beim Polizeirevier Horb zu melden.

