POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer ist am Montag im Pforzheimer Ortsteil Sonnenhof einfach davongefahren, nachdem er dort eine Straßenlaterne beschädigt hatte.

Der Unbekannte stieß mit seinem Wagen im Zeitraum zwischen 8:00 Uhr und 18:30 Uhr gegen die in der August-Bebel-Straße befindliche Laterne. Ohne sich jedoch weiter um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Fahrer danach davon. Die Unfallspuren an der Laterne legen den Schluss nahe, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lastwagen handeln könnte.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

