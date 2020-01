Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Unbekannter beschädigt Glastür

Calw (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte in Zeit von Sonntagmittag bis Montagfrüh eine Eingangstüre aus Glas einer Firma in der Straße Untere Brücke, indem er einen Gegenstand dagegen warf. Mitarbeiter der Firma stellten den Schaden erst zu Arbeitsbeginn am Montagmorgen fest. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel. 07051 161-0, in Verbindung zu setzen.

