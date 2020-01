Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Unter Drogeneinfluss mit Schlagring unterwegs

Waldachtal (ots)

Unter Drogeneinfluss fiel am Dienstagfrüh gegen 00.00 Uhr ein 25-jähriger VW Fahrer in einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße auf. Der Fahrer wurde mit einem Drogenvortest positiv auf Cannabis getestet. Bei der weiteren Durchsuchung des Pkw konnte ein Schlagring aufgefunden werden. Die Beamten des Polizeireviers Horb bemerkten außerdem, wie der 26-jährige Beifahrer ein Tütchen mit Marihuana verstecken wollte. Die Weiterfahrt wurde für den 25-Jährigen untersagt. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Den VW Fahrer erwartet unter anderem nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Besitz eines Schlagrings. Gegen den Beifahrer wurde ein Ermittlungsverfahren gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

