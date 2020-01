POL-Pforzheim: (PF)Pforzheim-Polizei dein Freund und (Erst)Helfer

Polizeipräsidium Pforzheim

Polizeibeamte vom Polizeirevier Pforzheim Süd mussten am Sonntagvormittag schnell handeln, nachdem sie durch eine Zeugin zu einer bewusstlosen Person gerufen wurden. Als die Streife gegen 08:05 Uhr in der Viktoriastraße in Brötzingen eintraf, fingen die Beamten sofort mit den Reanimationsmaßnahmen an, nachdem sie feststellten, dass der , dort auf dem Boden liegende 60-Jährige Mann nicht mehr atmete. Die lebenserhaltenden Maßnahmen wurden dann kurz darauf durch die eintreffende Besatzung des Rettungswagens fortgeführt und der Mann unverzüglich zur stationären Aufnahme in das Krankenhaus verbracht. Vermutlich ist der Mann beim Freikratzen seines Geschäftswagens zusammengebrochen. Der Patient ist bislang aus seiner Bewusstlosigkeit noch nicht erwacht.

