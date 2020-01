Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Firma über eingeschlagene Glasrückwand

Calw (ots)

Vermummte Täter brachen am frühen Montagmorgen, gegen 00:20 Uhr, in Stammheim in ein Firmengebäude in der Friedensstraße ein. Nach ersten Überprüfungen durch einen Verantwortlichen wurden unter anderem mehrere Kettensägen und weitere Gegenstände aus dem Betrieb entwendet.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei, dass er zwei dunkel gekleidete, männliche Personen im Gebäude des Betriebs umherlaufen sehen könne, da immer wieder Licht aufleuchten würde. Trotz beschleunigter Anfahrt zweier Streifenwagen, anschließender Umstellung der Firma und Absuche der Firmenräume mit dem Polizeihund konnten die Tatverdächtigen unerkannt entkommen. Am Tatort bemerkten die Polizeibeamten eine eingeschlagene Glasrückwand an der rückwärtigen Gebäudeseite. Davor lagen eine Kasse sowie verschiedene Flyer und Schriftstücke der Firma. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Calw unter 07051/1613511 zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

