Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Bewaffneter Raubüberfall auf Schnellrestaurant in Horb/N

Horb/N. (Lkr. Freudenstadt) (ots)

Am Samstagabend, kurz vor 23.00 Uhr, trat ein maskierter Mann an den Autoschalter eines Schnellrestaurants in der Straße Rauher Grund. Er bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und forderte Geld. Der verängstigte Angestellte händigte ihm einen geringen Bargeldbetrag aus der Kasse aus. Der Räuber flüchtete anschließend zu Fuß. Eine sofortige örtliche Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Freudenstadt (Tel: 07441/536-0) oder dem Polizeirevier Horb (Tel.: 07451/96-0) in Verbindung zu setzen.

Andreas Kuttruff, Führungs-und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell