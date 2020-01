Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Betrunken gegen Hauswand gefahren

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Freitag, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 61jähriger mit seinem Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit die Rathausstraße. Als er rechts in die Hauptstraße abbiegen wollte, kam er nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen geparkten Audi und kollidierte mit einer Hauswand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Er stand unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten.

