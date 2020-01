POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Einbruch in Gymnasium

Polizeipräsidium Pforzheim

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in das Gymnasium in Dornstetten eingedrungen.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr auf noch unbekannte Weise Zutritt in das Gebäude. Dort drangen sie zum Teil gewaltsam in mindestens zwei Räume ein und durchsuchten Schränke sowie Schubladen. Die Täter entwendeten letztlich Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der am Gebäude entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen darum, sich unter 07451 960 zu melden.

