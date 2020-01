Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 51-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Pforzheim (ots)

Am Donnerstag hat sich in Pforzheim ein Auffahrunfall ereignet, bei dem die 51-jährige Fahrerin eines Skoda leicht verletzt wurde.

Die Skoda-Fahrerin war gegen 11:15 Uhr auf der Wildergrundallee unterwegs, als ein ebenfalls 51-jähriger Renault-Fahrer in einem Moment der Unachtsamkeit auf sie auffuhr. Durch den Unfall wurde die Skoda-Fahrerin leicht verletzt und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Schaden von insgesamt etwa 1.500 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell