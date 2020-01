Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt- Von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Straubenhardt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 06.40 Uhr auf der Landstraße 339, zog sich ein 27-Jähriger Skodafahrer schwere Verletzungen zu. Aus noch unbekannter Ursache kam der junge Fahrer in einer leichten Linkskurve, von Schwann kommend in Richtung Dennach, nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge dessen drehte sich das Fahrzeug mehrmals um die eigene Achse, bis es etwa 10 Meter neben der Fahrbahn in einem Wald zwischen Bäumen zum Stehen kam. Der Fahrer wurde durch den Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und umgehend durch Ersthelfer vor Ort versorgt bis der Rettungswagen eintraf. Durch diesen wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden am Skoda beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Er musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

