POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim- Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 55-Jährige Fußgängerin wurde, am Dienstagmorgen gegen 11.30 Uhr, beim Überqueren der Straße durch ein Fahrzeug leicht verletzt. Die Frau überquerte gerade bei Grünlicht, die Westliche Karl-Friedrich-Straße, als sie von einem aus der Belfortstraße einbiegenden Mercedes erfasst wurde. Der 62-Jährige Mercedes Fahrer war ebenfalls bei Grünblicht in die Kreuzung abgebogen. Die Verletzungen der Frau wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert.

